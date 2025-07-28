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В Испании школьник оказался под следствием из-за создания обнаженных видео одноклассниц, сгенерированных ИИ

13:54, 28 июля 2025
Дело рассматривает суд по делам несовершеннолетних в Валенсии, это уже не первый подобный инцидент в стране.
В Испании школьник оказался под следствием из-за создания обнаженных видео одноклассниц, сгенерированных ИИ
Источник фото: Jaque Silva/SOPA Images/REX/Shutterstock
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Полиция в Валенсии расследует дело против 17-летнего школьника, которого подозревают в использовании искусственного интеллекта для создания обнаженных deepfake-изображений несовершеннолетних одноклассниц, которые он планировал продавать в интернете. Об этом пишет The Guardian.

Расследование началось после того, как одна из учениц заявила о фейковом аккаунте в соцсетях на ее имя. На нем публиковались сгенерированные ИИ фотографии с обнаженными изображениями, измененные на основе реальных снимков. Впоследствии еще 15 несовершеннолетних сообщили о схожих случаях.

Благодаря IP-адресам и электронной почте следователи вышли на подозреваемого — одного из одноклассников пострадавших.

Как указывает The Guardian, подростка подозревают в развращении несовершеннолетних. Дело передано в суд по делам несовершеннолетних в Валенсии.

Это уже не первый подобный случай в Испании. В 2023 году 15 подростков получили условные сроки за создание и распространение подобного контента в регионе Эстремадура. Их также обязали посещать занятия по гендерной осведомленности и ответственному использованию технологий.

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следствие Испания искусственный интеллект

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