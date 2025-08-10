Росіяни вдарили КАБом по автовокзалу в Запоріжжі, є постраждалі — фото

Внаслідок ворожої атаки постраждало 8 осіб.

У Запоріжжі російські окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою по обʼєкту транспортної інфраструктури. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Вісім постраждалих, один з них - у важкому стані- такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості», - сказав він.

Наразі всім постраждалим надається необхідна допомога.

За словами Івана Федорова, рятувальна операція продовжується.

