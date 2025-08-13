Президент Румунії Нікушор Дан восени відвідає Київ

Президент Румунії анонсував візит до Києва та підтримав ініціативи Трампа щодо перемир’я.

Президент Румунії Нікушор Дан анонсував візит до Києва восени 2025 року на запрошення Президента України Володимира Зеленського. Про це він повідомив у соціальній мережі X після телефонної розмови з українським лідером.

Дан наголосив на важливості встановлення тривалого миру в Україні та припинення щоденних злочинів Росії. За його словами, Румунія підтримує ініціативи президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення перемир’я.

«Мирна угода має бути справедливою, довготривалою та сталою. Мир має бути досягнутий з Україною за столом переговорів. Румунія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України», – підкреслив румунський президент.

Він також підтвердив непохитну підтримку Румунією суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

«Я прийняв запрошення Президента Зеленського відвідати Київ цієї осені», – зазначив Дан.

