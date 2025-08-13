Президент Румынии Никушор Дан осенью посетит Киев

Президент Румынии анонсировал визит в Киев и поддержал инициативы Трампа по перемирию.

Фото: nv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Румынии Никушор Дан анонсировал визит в Киев осенью 2025 года по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в социальной сети X после телефонного разговора с украинским лидером.

Дан подчеркнул важность установления длительного мира в Украине и прекращения ежедневных преступлений России. По его словам, Румыния поддерживает инициативы президента США Дональда Трампа, направленные на достижение перемирия.

«Мирное соглашение должно быть справедливым, долгосрочным и устойчивым. Мир должен быть достигнут с Украиной за столом переговоров. Румыния поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины», – подчеркнул румынский президент.

Он также подтвердил непоколебимую поддержку Румынией суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

«Я принял приглашение президента Зеленского посетить Киев этой осенью», – отметил Дан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.