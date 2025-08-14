Практика судів
Правила використання пільг на оплату комунальних послуг оновлять – що пропонує Кабмін

09:36, 14 серпня 2025
Кабмін пропонує оновити правила використання пільг на оплату комунальних послуг.
Джерело фото: borgexpert.com
Кабінет Міністрів України підтримав проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг».

Документом пропонується внести зміни до законів України, якими передбачено надання громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг, та, зокрема, визначити, що пільгові категорії громадян зобовʼязані щомісячно спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату спожитих житлово-комунальних послуг.

Також передбачається, що умови надання пільг у випадку, якщо спожиті послуги не оплачуються за рахунок коштів пільги, визначатиме Кабінет Міністрів України.

Зауважимо, що Кабінет Міністрів України ухвалив перший пакет рішень на виконання доручення Президента щодо підтримки прифронтових регіонів. Про це повідомили Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Програма охоплює 238 громад у 10 областях, де проживає 6,6 млн людей, серед яких 3,7 млн належать до вразливих категорій.

Документ, зокрема, передбачає, що кожне домогосподарство отримає 19 400 грн на тверде паливо, а щомісяця компенсуватиметься 100 кВт електроенергії на особу. Оплату суспільно корисних робіт збільшують на 33%. Скасовуються адмінзбори та держмита за реєстрацію бізнесу й майна. Учні шкіл у прифронтових регіонах матимуть безкоштовне харчування.

Кабінет Міністрів України пільги комунальні послуги

