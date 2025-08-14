Правила использования льгот на оплату коммунальных услуг обновят – что предлагает Кабмин

Кабмин предлагает обновить правила использования льгот на оплату коммунальных услуг.

Источник фото: borgexpert.com

Кабинет Министров Украины поддержал проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг».

Документом предлагается внести изменения в законы Украины, которыми предусмотрено предоставление гражданам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, и, в частности, определить, что льготные категории граждан обязаны ежемесячно направлять средства выплаченной льготы на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг.

Также предусматривается, что условия предоставления льгот в случае, если потребленные услуги не оплачиваются за счет средств льготы, будет определять Кабинет Министров Украины.

Отметим, что Кабинет Министров Украины принял первый пакет решений во исполнение поручения Президента относительно поддержки прифронтовых регионов. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко. Программа охватывает 238 общин в 10 областях, где проживает 6,6 млн человек, среди которых 3,7 млн относятся к уязвимым категориям.

Документ, в частности, предусматривает, что каждое домохозяйство получит 19 400 грн на твердое топливо, а ежемесячно будет компенсироваться 100 кВт электроэнергии на человека. Оплата общественно полезных работ увеличивается на 33%. Отменяются админсборы и госпошлины за регистрацию бизнеса и имущества. Ученики школ в прифронтовых регионах будут иметь бесплатное питание.

