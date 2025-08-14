Практика судів
  1. В Україні

В Україні запрацював Геопортал Містобудівного кадастру – працювати з документацією тепер можна онлайн

17:12, 14 серпня 2025
Україна переходить у цифрове містобудування.
В Україні запущено Геопортал Містобудівного кадастру державного рівня, який дозволяє органам влади, місцевим адміністраціям, архітекторам, інженерам та експертам працювати з містобудівною документацією онлайн. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Нова платформа забезпечує доступ до електронних кабінетів для замовників, розробників та експертів, дозволяючи завантажувати документи, автоматично перевіряти геодані та переглядати матеріали в зручному цифровому форматі. Органи місцевого самоврядування можуть завантажувати документи до Містобудівного кадастру державного рівня (МБКД), після чого вони стають доступними для всіх користувачів порталу.

Наразі до системи підключено 1015 із 1237 громад, які мають повноваження замовників містобудівної документації. У базі Геопорталу вже зареєстровано 1843 чинні містобудівні документи та 307 проєктів таких документацій.

МБКД є ключовим елементом цифрової трансформації України, інтегруючись із сімома державними системами та реєстрами. Система спрощує отримання дозвільних документів, мінімізує конфлікти у сфері будівництва та усуває ризики втрати чи фальсифікації даних. Вона забезпечує швидкий і прозорий обмін інформацією між усіма учасниками містобудівного процесу.

