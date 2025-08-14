В Украине заработал Геопортал Градостроительного кадастра – работать с документацией теперь можно онлайн

Украина переходит в цифровое градостроительство.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине запущен Геопортал Градостроительного кадастра государственного уровня, который позволяет органам власти, местным администрациям, архитекторам, инженерам и экспертам работать с градостроительной документацией онлайн. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Новая платформа обеспечивает доступ к электронным кабинетам для заказчиков, разработчиков и экспертов, позволяя загружать документы, автоматически проверять геоданные и просматривать материалы в удобном цифровом формате. Органы местного самоуправления могут загружать документы в Градостроительный кадастр государственного уровня (ГКГУ), после чего они становятся доступными для всех пользователей портала.

В настоящее время к системе подключено 1015 из 1237 общин, которые имеют полномочия заказчиков градостроительной документации. В базе Геопортала уже зарегистрировано 1843 действующих градостроительных документа и 307 проектов таких документаций.

ГКГУ является ключевым элементом цифровой трансформации Украины, интегрируясь с семью государственными системами и реестрами. Система упрощает получение разрешительных документов, минимизирует конфликты в сфере строительства и устраняет риски потери или фальсификации данных. Она обеспечивает быстрый и прозрачный обмен информацией между всеми участниками градостроительного процесса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.