У Луцьку завершили передачу з комунальної до держвласності будівель, в яких розміщується Волинський окружний адмінсуд

Державна судова адміністрація України повідомила про завершення процедуру передачі будівлі у м. Луцьку, що розміщена на земельній ділянці площею 0,1020 га зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Волинської області у державну власність до сфери управління ДДСА для розміщення Волинського окружного адміністративного суду.

«Акт приймання-передачі зазначеного нерухомого майна затверджено ДСА України 08.08.2025», - заявили у ДСА.

Також там додають, що наказом ДСА України від 13.08.2025 № 304 «Про закріплення на праві оперативного управління нерухомого майна в м. Луцьку» зазначену будівлю закріплено на праві оперативного управління за Волинським окружним адміністративним судом.

Додамо, у Львові завершили передачу з комунальної до держвласності будівель, в яких розміщується Восьмий ААС.

