В Луцке завершили передачу из коммунальной в госсобственность зданий, в которых размещается Волынский окружной админсуд

Государственная судебная администрация Украины сообщила о завершении процедуры передачи здания в г. Луцке, расположенного на земельном участке площадью 0,1020 га, из совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов Волынской области в государственную собственность в сферу управления ГСА для размещения Волынского окружного административного суда.

«Акт приема-передачи указанного недвижимого имущества утвержден ГСА Украины 08.08.2025», — заявили в ГСА.

Также там добавили, что приказом ГСА Украины от 13.08.2025 № 304 «О закреплении на праве оперативного управления недвижимого имущества в г. Луцке» указанное здание закреплено на праве оперативного управления за Волынским окружным административным судом.

Добавим, во Львове завершили передачу из коммунальной в госсобственность зданий, в которых размещается Восьмой ААС.

