ДБР завершило слідство по справі Віталія Шабуніна – обвинувальний акт буде передано до суду

18:06, 14 серпня 2025
Справу Шабуніна про ухилення від військової служби передадуть до суду – ДБР.
Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінальної справи щодо щодо військовослужбовця Віталія Шабуніна, який систематично ухилявся від виконання військових обов’язків за сприяння командира своєї частини. Обвинувальний акт буде передано до суду після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи, повідомило ДБР.

Слідство встановило, що військовослужбовець, мобілізований у 2022 році, тривалий час не з’являвся до місця служби, перебуваючи в цивільних установах під виглядом відряджень. При цьому він отримував щомісячне грошове забезпечення, завдавши державі збитків на суму понад 224 тисячі гривень. 11 липня 2025 року йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення від військової служби). Водночас розслідування щодо використання ним транспортного засобу ЗСУ не виявило підстав для додаткових звинувачень.

Командиру військової частини, який сприяв ухиленню підлеглого, також висунуто підозру за ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України (пособництво в ухиленні від служби). У ході слідства військовослужбовцю повернули електронні гаджети, вилучені під час обшуку за місцем проживання.

Раніше ми писали, що ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову підозру його командиру.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», суд обрав запобіжний захід у виді особистого зобов'язання Шабуніну до 20 серпня.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Богдан Львов опинився на волі, але чи надовго, поки що невідомо

ВАКС змінив екс-заступнику голови Верховного Суду запобіжний захід, але величезна сума застави нікуди не зникла.

Суд нагадав ТЦК, що термін «науковий ступінь» стосується саме особи, а не закладів освіти чи наукових установ

Комісія ТЦК відмовила чоловіку у відстрочці на підставі «непідтвердження належності наукової установи до наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь».

Умови відстрочки працівників закладів освіти змінять – що пропонує Кабмін

Уряд запропонував змінити формулювання стосовно того, хто з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має право на відстрочку.

«Рада суддів помиляється» — Вища рада правосуддя визнала відсутність статусу судді у Богдана Львова після його звільнення у 2022 році

У Вищій раді правосуддя повідомили, що Рада суддів не розібралася у ситуації зі статусом Богдана Львова та проігнорувала рішення суду.

Студенти, які вийшли за строк освітньої програми, втратять право на відстрочку – законопроект

Більше не можна буде «тягнути» навчання, щоб залишатися в статусі студента заради відстрочки.

