ДБР завершило слідство по справі Віталія Шабуніна – обвинувальний акт буде передано до суду

Справу Шабуніна про ухилення від військової служби передадуть до суду – ДБР.

Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінальної справи щодо щодо військовослужбовця Віталія Шабуніна, який систематично ухилявся від виконання військових обов’язків за сприяння командира своєї частини. Обвинувальний акт буде передано до суду після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи, повідомило ДБР.

Слідство встановило, що військовослужбовець, мобілізований у 2022 році, тривалий час не з’являвся до місця служби, перебуваючи в цивільних установах під виглядом відряджень. При цьому він отримував щомісячне грошове забезпечення, завдавши державі збитків на суму понад 224 тисячі гривень. 11 липня 2025 року йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення від військової служби). Водночас розслідування щодо використання ним транспортного засобу ЗСУ не виявило підстав для додаткових звинувачень.

Командиру військової частини, який сприяв ухиленню підлеглого, також висунуто підозру за ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України (пособництво в ухиленні від служби). У ході слідства військовослужбовцю повернули електронні гаджети, вилучені під час обшуку за місцем проживання.

Раніше ми писали, що ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову підозру його командиру.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», суд обрав запобіжний захід у виді особистого зобов'язання Шабуніну до 20 серпня.

