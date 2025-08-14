ГБР завершило следствие по делу Виталия Шабунина – обвинительный акт будет передан в суд

Дело Шабунина об уклонении от военной службы передадут в суд – ГБР.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного дела в отношении военнослужащего Виталия Шабунина, который систематически уклонялся от исполнения воинских обязанностей при содействии командира своей части. Обвинительный акт будет передан в суд после ознакомления стороны защиты с материалами дела, сообщило ГБР.

Следствие установило, что военнослужащий, мобилизованный в 2022 году, длительное время не являлся к месту службы, находясь в гражданских учреждениях под видом командировок. При этом он получал ежемесячное денежное обеспечение, нанеся государству ущерб на сумму свыше 224 тысяч гривен. 11 июля 2025 года ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение от военной службы). В то же время расследование относительно использования им транспортного средства ВСУ не выявило оснований для дополнительных обвинений.

Командиру воинской части, который способствовал уклонению подчинённого, также предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины (пособничество в уклонении от службы). В ходе следствия военнослужащему вернули электронные гаджеты, изъятые во время обыска по месту жительства.

Ранее мы писали, что ГБР изменило подозрение Шабунину и сообщило о новом подозрении его командиру.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства Шабунина до 20 августа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.