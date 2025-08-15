Українці зможуть змінювати прізвища в Дії, — Федоров анонсував нову послугу

Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, в застосунку «Дія» з'явиться можливість змінювати прізвище онлайн.

Фото: Михайло Федоров

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство цифрової трансформації планує запустити можливість для українських громадян офіційно змінювати прізвища дистанційно. Таку послугу мають намір запровадити у застосунку "Дія". Про це розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров в одній з соцмереж.

Він зазначив, що отримував велику кількість звернень від громадян саме із запитом додати до платформи можливість змінити прізвище онлайн.

За словами Федорова, його команда вже працює над запровадженням відповідного сервісу.

"Моя команда обіцяє, що до Нового року запустимо...Я бачу велику кількість звернень щодо цього. Ми моніторимо послуги, на які є запит. І ми над цим працюємо, я це актуалізував", — сказав міністр.

В Україні змінити прізвище можна за власним бажанням з 16 років, а з 14 до 16 — лише за згодою батьків.

Щоб оформити зміну прізвища, потрібно звернутися до відділу ДРАЦС за місцем проживання, написати заяву та надати необхідні документи: паспорт, свідоцтво про народження та, за наявності, свідоцтво про шлюб.

Після розгляду заяви заявнику видають свідоцтво про зміну прізвища.

Раніше Михайло Федоров повідомив, що у Дії з’явиться послуга розлучення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.