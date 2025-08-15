Практика судів
  1. В Україні

Українці зможуть змінювати прізвища в Дії, — Федоров анонсував нову послугу

08:57, 15 серпня 2025
Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, в застосунку «Дія» з'явиться можливість змінювати прізвище онлайн.
Українці зможуть змінювати прізвища в Дії, — Федоров анонсував нову послугу
Фото: Михайло Федоров
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство цифрової трансформації планує запустити можливість для українських громадян офіційно змінювати прізвища дистанційно. Таку послугу мають намір запровадити у застосунку "Дія". Про це розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров в одній з соцмереж.

Він зазначив, що отримував велику кількість звернень від громадян саме із запитом додати до платформи можливість змінити прізвище онлайн.

За словами Федорова, його команда вже працює над запровадженням відповідного сервісу.

"Моя команда обіцяє, що до Нового року запустимо...Я бачу велику кількість звернень щодо цього. Ми моніторимо послуги, на які є запит. І ми над цим працюємо, я це актуалізував", — сказав міністр.

В Україні змінити прізвище можна за власним бажанням з 16 років, а з 14 до 16 — лише за згодою батьків.

Щоб оформити зміну прізвища, потрібно звернутися до відділу ДРАЦС за місцем проживання, написати заяву та надати необхідні документи: паспорт, свідоцтво про народження та, за наявності, свідоцтво про шлюб.

Після розгляду заяви заявнику видають свідоцтво про зміну прізвища.

Раніше Михайло Федоров повідомив, що у Дії з’явиться послуга розлучення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

Дія Міністерство цифрової трансформації

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада планує визначити особливі умови залучення до бойових завдань і переміщення до іншої місцевості подружжям військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Суд зможе звільнити опікуна від його повноважень за заявою визнаної недієздатною особи – законопроект

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким пропонується дозволити суду звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною.

Особи, зараховані до вишу понад ліцензований обсяг, не набувають статусу здобувачів вищої освіти і не можуть отримати довідку ЄДЕБО для відстрочки – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що особи, які зараховані понад ліцензований обсяг, не можуть вважатися такими, що набули статусу здобувачів вищої освіти, та не користуються правом на отримання довідки ЄДЕБО, яка потрібна для оформлення відстрочки від мобілізації.

Верховний Суд вказав, що апеляційний суд невірно скасував умовне покарання чоловіку, який ухилявся від мобілізації

Те, що чоловік вже служить у ЗСУ, стало підставою для того, щоб Верховний Суд скасував необхідність його ув’язнення на 3 роки за ухилення від мобілізації і залишив йому покарання з випробуванням.

Богдан Львов опинився на волі, але чи надовго, поки що невідомо

ВАКС змінив екс-заступнику голови Верховного Суду запобіжний захід, але величезна сума застави нікуди не зникла.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду