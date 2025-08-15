Украинцы смогут менять фамилии в Дии, — Федоров анонсировал новую услугу

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что в приложении «Дия» появится возможность менять фамилию онлайн.

Министерство цифровой трансформации планирует упустить возможность для украинских граждан официально менять фамилии дистанционно. Такую услугу намерены ввести в приложении "Дия". Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров в одной из соцсетей.

Он отметил, что получал большое количество обращений от граждан именно с запросом добавить к платформе возможность сменить фамилию онлайн.

По словам Федорова, его команда уже работает над введением соответствующего сервиса.

"Вот над этим мы работаем. Моя команда обещает, что к Новому году запустим... Я вижу большое количество обращений по этому поводу. Мы мониторим услуги, на которые есть запрос. И мы над этим работаем, я это актуализировал", — сказал министр.

В Украине сменить фамилию можно по собственному желанию с 16 лет, а с 14 до 16 — только с согласия родителей.

Чтобы оформить смену фамилии, нужно обратиться в отдел РАГС по месту жительства, написать заявление и предоставить необходимые документы: паспорт, свидетельство о рождении и, при наличии, свидетельство о браке.

После рассмотрения заявления заявителю выдают свидетельство об изменении фамилии.

Ранее Михаил Федоров сообщил, что в Дии появится услуга развода.

