Вступ України до ЄС та оборонна допомога: Юлія Свириденко провела розмову з прем'єркою Латвії

Юлія Свириденко обговорила з прем’єркою Латвії подальшу підтримку України та її шлях до ЄС.

Фото: Юлія Свириденко

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела розмову з головою уряду Латвії Евікою Сілінею. Сторони обговорили питання євроінтеграції України, а також подальшу підтримку з боку Латвії у сфері безпеки, оборони та гуманітарної допомоги.

"Латвія підтримує позицію президента України щодо неможливості розділення України та Молдови у процесі вступу до ЄС. Це критично для безпеки Південно-Східної Європи та Чорного моря. Обговорили подальшу безпекову, оборонну та гуманітарну допомогу. На власні очі бачу, як завдяки міжнародній допомозі відновлюється рідна мені Чернігівщина", - розповіла Свириденко.

Нагадаємо, що ЄС ухвалив спільну заяву на підтримку України перед зустріччю Президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.