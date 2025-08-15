Вступление Украины в ЕС и оборонная помощь: Юлия Свириденко провела разговор с премьером Латвии

Юлия Свириденко обсудила с премьером Латвии дальнейшую поддержку Украины и ее путь в ЕС.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела разговор с главой правительства Латвии Эвикой Силиней. Стороны обсудили вопросы евроинтеграции Украины, а также дальнейшую поддержку со стороны Латвии в области безопасности, обороны и гуманитарной помощи.

"Латвия поддерживает позицию президента Украины по поводу невозможности разделения Украины и Молдовы в процессе вступления в ЕС. Это критически для безопасности Юго-Восточной Европы и Черного моря. Обсудили дальнейшую безопасность, оборонную и гуманитарную помощь. Своими глазами вижу, как благодаря международной помощи восстанавливается родная мне Черниговщина", - рассказала премьер-министр.

Напомним, что ЕС принял совместное заявление в поддержку Украины перед встречей Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске.

