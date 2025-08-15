Практика судів
Кабмін пропонує розширити соцзахист сімей загиблих і зниклих безвісти поліцейських

18:08, 15 серпня 2025
Уряд пропонує розширити соціальні та медичні гарантії для сімей поліцейських, які загинули або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків.
Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект №13649 «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» щодо особливостей соціального захисту членів сім’ї поліцейського, який під час виконання службових обов’язків загинув (помер), визнаний судом безвісно відсутнім або зник безвісти за особливих обставин». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Мета законопроекту

Документ покликаний підвищити ефективність реалізації положень Закону «Про Національну поліцію» у частині соціального захисту сімей правоохоронців, які загинули чи зникли безвісти під час виконання службових обов’язків.

Основні положення

Нова стаття 93-1 у Законі «Про Національну поліцію», що визначатиме порядок і обсяг соціального захисту для сімей загиблих або зниклих безвісти поліцейських.

Зміни до статей 95 та 103 — розширення норм щодо соціального і медичного забезпечення, а також медичного обслуговування членів сімей поліцейських, які загинули чи зникли за особливих обставин.

Національна поліція поліція Кабінет Міністрів України

