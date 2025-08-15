Практика судов
  1. В Украине

Кабмин предлагает расширить соцзащиту семей погибших и пропавших без вести полицейских

18:08, 15 августа 2025
Правительство предлагает расширить социальные и медицинские гарантии для семей полицейских, погибших или пропавших без вести во время исполнения служебных обязанностей.
Кабмин предлагает расширить соцзащиту семей погибших и пропавших без вести полицейских
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13649 «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальной полиции» относительно особенностей социальной защиты членов семьи полицейского, который во время выполнения служебных обязанностей погиб (умер), признан судом безвестно отсутствующим или пропал без вести при особых обстоятельствах». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Цель законопроекта

Документ призван повысить эффективность реализации положений Закона «О Национальной полиции» в части социальной защиты семей правоохранителей, которые погибли или пропали без вести во время выполнения служебных обязанностей.

Основные положения

Новая статья 93-1 в Законе «О Национальной полиции», которая будет определять порядок и объём социальной защиты для семей погибших или пропавших без вести полицейских.

Изменения в статьи 95 и 103 — расширение норм относительно социального и медицинского обеспечения, а также медицинского обслуживания членов семей полицейских, которые погибли или пропали при особых обстоятельствах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Национальная полиция полиция Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Молдова может опередить Украину в гонке за членство в ЕС – Politico

Согласно сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого «переговорного кластера» для Молдовы — ключевого юридического шага на пути к членству — в начале следующего месяца после встречи министров ЕС.

Публикацию деклараций военных отложат на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные — Юлия Свириденко

Публикацию деклараций военных в Реестре НАПК предлагается отложить на год после завершения военного положения.

Члены Высшего совета правосудия, родственники членов ВККС и ВСП станут судьями Северного апелляционного хозяйственного суда – кто стал победителем конкурса в апелляционные хозяйственные суды, список

Рекомендации для назначения на должности судей апелляционных хозяйственных судов получили 55 победителей конкурса.

Президент поручил обновить план внешнеполитической работы до конца этого года — Андрей Ермак принял участие в совещании

Владимир Зеленский провел совещание с участием Андрея Ермака, Руслана Стефанчука, Рустема Умерова, Юлии Свириденко и других.

Конкурс на должности судей апелляционных административных судов завершен – апелляционные суды получат 42 судей, список победителей

Самыми популярными стали апелляционные административные суды Киева, Львова и Винницы, а наименее популярными стали апелляции на востоке страны.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду