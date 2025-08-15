Кабмин предлагает расширить соцзащиту семей погибших и пропавших без вести полицейских

Правительство предлагает расширить социальные и медицинские гарантии для семей полицейских, погибших или пропавших без вести во время исполнения служебных обязанностей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13649 «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальной полиции» относительно особенностей социальной защиты членов семьи полицейского, который во время выполнения служебных обязанностей погиб (умер), признан судом безвестно отсутствующим или пропал без вести при особых обстоятельствах». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Цель законопроекта

Документ призван повысить эффективность реализации положений Закона «О Национальной полиции» в части социальной защиты семей правоохранителей, которые погибли или пропали без вести во время выполнения служебных обязанностей.

Основные положения

Новая статья 93-1 в Законе «О Национальной полиции», которая будет определять порядок и объём социальной защиты для семей погибших или пропавших без вести полицейских.

Изменения в статьи 95 и 103 — расширение норм относительно социального и медицинского обеспечения, а также медицинского обслуживания членов семей полицейских, которые погибли или пропали при особых обстоятельствах.