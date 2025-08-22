Уряд зареєстрував у Раді проект закону щодо соцзахисту співробітників Служби судової охорони

Законопроєкт гарантує зарахування служби у Службі судової охорони до страхового стажу та посилює соціальний захист її співробітників.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект закону 13678 «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо уточнення переліку платників єдиного внеску». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на забезпечення зарахування періодів служби співробітників Служби судової охорони до страхового стажу та належного соціального захисту таких осіб після звільнення зі служби шляхом врегулювання питання включення їх до визначеного статтею 4 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від № 2464-VI переліку осіб, за яких має сплачуватися єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проектом пропонується внести зміну до абзацу восьмого пункту 1 частини першої статті 4 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в частині доповнення переліку осіб, за яких роботодавцем має сплачуватися єдиний внесок, співробітниками Служби судової охорони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.