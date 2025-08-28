Практика судів
  1. В Україні

ДПСУ: чоловіків 18–22 років вже почали випускати за кордон

09:02, 28 серпня 2025
Для чоловіків віком до 22 років включно вже відкрили виїзд за кордон.
ДПСУ: чоловіків 18–22 років вже почали випускати за кордон
Джерело фото: Depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що зміни, які дозволяють виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років, уже набрали чинності. Таким чином, чоловіків вже почали випускати за кордон.

Водночас, за його словами, жінок-депутаток місцевих рад наразі ще ні. 

Зауважимо, що уряд ухвалив рішення, яке надає право жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

«Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати — щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат», - вказала прем'єр-міністр Юлія Свириденко

Тепер, за її словами, нове рішення усуває ці обмеження. Як зазначила Юлія Свириденко, мета змін — підтримати активність жінок-депутаток і дати їм можливість продовжувати розвивати свої громади.

Зміни поширюються на депутаток усіх рівнів місцевих рад, окрім тих, хто отримує заробітну плату за роботу в органах місцевого самоврядування.

Також зазначимо, що Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вказав, що відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років включно зможуть безперешкодно виїжджати за межі України під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, що Кабмін 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону.

«Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною», - повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Державна прикордонна служба воєнний стан мобілізація перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Цивільних осіб за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його близьких родичів, зможуть покарати обмеженням волі

Крім того, за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна цивільних осіб пропонується карати обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – комітет рекомендував законопроект.

Комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект щодо гарантій захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження

У редакції до першого читання законопроект передбачав обмеження строку арешту коштів і рахунків двома місяцями, розширення можливостей оскарження арешту, можливість здійснення відеозапису під час обшуків.

Генштаб направив листа Руслану Стефанчуку щодо підтримки законопроекту про заборону судам пом’якшувати покарання військовим за непокору

У Генштабі ЗСУ вказали, що командири військових частин підтримують цей законопроект.

Порядок визнання військовослужбовців зниклими безвісти пропонують змінити — зареєстрований законопроект

Депутати пропонують внести зміни до Цивільного та Цивільного процесуального кодексів щодо порядку визнання військовослужбовців зниклими безвісти.

Добір на посади суддів місцевих судів — тестування когнітивних здібностей майже 5 тисяч кандидатів та суддів відбуватиметься з 9 по 17 вересня, графік

У ВККС повідомили, як у вересні кандидати та судді складатимуть тестування когнітивних здібностей.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області