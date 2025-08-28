ДПСУ: чоловіків 18–22 років вже почали випускати за кордон

Для чоловіків віком до 22 років включно вже відкрили виїзд за кордон.

Джерело фото: Depositphotos

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що зміни, які дозволяють виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років, уже набрали чинності. Таким чином, чоловіків вже почали випускати за кордон.

Водночас, за його словами, жінок-депутаток місцевих рад наразі ще ні.

Зауважимо, що уряд ухвалив рішення, яке надає право жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

«Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати — щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат», - вказала прем'єр-міністр Юлія Свириденко

Тепер, за її словами, нове рішення усуває ці обмеження. Як зазначила Юлія Свириденко, мета змін — підтримати активність жінок-депутаток і дати їм можливість продовжувати розвивати свої громади.

Зміни поширюються на депутаток усіх рівнів місцевих рад, окрім тих, хто отримує заробітну плату за роботу в органах місцевого самоврядування.

Також зазначимо, що Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вказав, що відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років включно зможуть безперешкодно виїжджати за межі України під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, що Кабмін 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону.

«Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною», - повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.