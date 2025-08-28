ГПСУ: мужчин 18–22 лет уже начали выпускать за границу

Для мужчин в возрасте до 22 лет включительно уже открыли выезд за границу.

Источник фото: Depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что изменения, позволяющие выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, уже вступили в силу. Таким образом, мужчин уже начали выпускать за границу.

В то же время, по его словам, женщин-депутатов местных советов пока еще нет.

Отметим, что правительство приняло решение, которое дает право женщинам-депутатам местных советов, работающим на общественных началах, беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения.

«Ранее даже в законный отпуск они не могли выехать — чтобы увидеть родных или привезти помощь для наших военных. Это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых складывать мандат», — указала премьер-министр Юлия Свириденко.

Теперь, по ее словам, новое решение устраняет эти ограничения. Как отметила Юлия Свириденко, цель изменений — поддержать активность женщин-депутатов и дать им возможность продолжать развивать свои общины.

Изменения распространяются на депутатов всех уровней местных советов, кроме тех, кто получает заработную плату за работу в органах местного самоуправления.

Также отметим, что министр внутренних дел Игорь Клименко указал, что отныне мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно смогут беспрепятственно выезжать за пределы Украины во время действия военного положения.

Напомним, что Кабмин 26 августа обновил порядок пересечения государственной границы.

«Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной», — сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.