Зеленський провів Ставку щодо опалювального сезону: Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози

Володимир Зеленський оголосив про прискорення постачання додаткових систем ППО для захисту України від ракет.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, зокрема щодо опалювального сезону, фінансування для виробників дронів та захисту від ворожих шахедів і ракет.

"Перше – контроль за виконанням доручень та повна реалізація домовленостей з партнерами. Ще з літа готуємо сектори нашої енергетики до зими. Вдячний усім, хто задіяний та повністю виконує поставлені завдання. Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози", - повідомив Зеленський.

Друге, за його словами, потреби протиповітряної оборони.

"Доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів. Пріоритет – збиття "шахедів". Звітувати про постачання щотижнево. Окремо обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення", - додав Президент.

За словами Зеленського, було заслухано доповіді по напрямках щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики.

"Важливі результати є в команд "Нафтогазу" та "Укренерго". Дякую. Затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу", - резюмував Президент.

