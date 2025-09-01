Мінцифри презентувало нові Ліцензійні умови для операторів лотерей в Україні

В Україні вперше з 2013 року розробили правила для лотерейного бізнесу.

Міністерство цифрової трансформації України розробило та оприлюднило проект Ліцензійних умов для операторів лотерей, які встановлюють чіткі правила для учасників ринку. Документ визначає порядок отримання ліцензій, вимоги до операторів та умови їхньої діяльності.

«Ліцензійні умови не ухвалювалися з 2013 року. Через це весь цей час ринок працював поза наглядом регулятора і не сплачував ліцензійні платежі — держбюджет щороку втрачав десятки мільйонів гривень. Ми плануємо змінити це найближчим часом. Нові ліцензійні умови дозволять перезапустити лотерейний ринок в Україні, що забезпечить додаткові надходження до держбюджету», – зазначила заступниця Міністра цифрової трансформації з питань цифрової економіки Наталя Денікеєва.

Проєкт Ліцензійних умов включає:

детальний перелік вимог і документів, необхідних для отримання ліцензії оператором лотерей;

організаційні, технологічні, фінансові та інші стандарти роботи операторів;

вимоги до електронних систем і звітності;

правила організації та проведення державних лотерей.

Регулятором лотерейного ринку призначено державне агентство PlayCity.

Проект документа опубліковано на офіційному сайті Мінцифри. Протягом місяця триватиме громадське обговорення, після чого міністерство опрацює пропозиції громадян, узгодить документ із державними органами та подасть його на затвердження у вигляді постанови.

Очікується, що після перезапуску лотерейного ринку держава щороку отримуватиме десятки мільйонів гривень додаткових надходжень лише від ліцензійних платежів. Усі кошти від ліцензій та податків у сфері азартних ігор і лотерей планують спрямовувати на зміцнення обороноздатності України, зокрема на закупівлю безпілотних літальних апаратів для Сил оборони.

