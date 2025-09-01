Уряд делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

Перше засідання ради фонду заплановане на 3 вересня, – Юлія Свириденко.

Кабінет Міністрів України призначив представників від України до керівної ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками урядового засідання у понеділок.

«Українську сторону представлятимуть Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник Міністра Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич», – зазначила Свириденко у своєму Telegram-каналі.

За її словами, обрані представники є висококваліфікованими фахівцями з досвідом у залученні інвестицій, проведенні переговорів із міжнародними партнерами, стратегічному плануванні та експертизі у сфері використання природних ресурсів.

«Перше засідання Ради плануємо на 3 вересня. На ньому рада фонду має визначити принципи відбору проєктів та інші операційні процедури», – додала прем’єр-міністерка.

