СБУ заочно повідомила про підозру російському судді, який виносив вироки полоненим захисників Маріуполя

18:33, 2 вересня 2025
Російський суддя Костянтин Простов призначив 18-річні строки ув’язнення двом полоненим воїнам Нацгвардії, які обороняли Маріуполь.
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському судді, який призначає тюремні вироки полоненим захисникам Маріуполя. Про це повідомляє СБУ.

Встановлено, що у серпні та листопаді 2024 року суддя Південного окружного військового суду РФ Костянтин Простов незаконно призначив тюремний строк ще двом полоненим воїнам Національної гвардії України.

Військовополонені отримали 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Обидва українських захисники входили до 12-ї бригади спецпризначення Нацгвардії, у складі якої обороняли Маріуполь з перших днів повномасштабної війни.

«Це вже другий задокументований факт, коли Простов влаштовує показове «судилище» за надуманими обвинуваченнями проти полонених захисників України. За це у червні цього року фігурант отримав від слідчих Служби безпеки першу заочну підозру за воєнні злочини. Тоді він призначив аналогічні «терміни» ще двом воїнам-Нацгвардійцям», — вказали в СБУ.

Наразі Простов знову порушив норми міжнародного права, відповідно до яких потерпілі є комбатантами збройного конфлікту. У разі потрапляння у полон такі особи набувають статусу військовополонених і не підлягають тюремному ув’язненню за участь у бойових діях.

На підставі доказової бази слідчі Служби безпеки заочно повідомили Простову про нову підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог статей 129 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949).

В СБУ додали, що оскільки фігурант перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.

