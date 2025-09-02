СБУ заочно сообщила о подозрении российскому судье, который выносил приговоры пленным защитникам Мариуполя

Российский судья Константин Простов назначил 18-летние сроки заключения двум пленным воинам Нацгвардии, защищавшим Мариуполь.

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому судье, который назначает тюремные сроки пленным защитникам Мариуполя. Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что в августе и ноябре 2024 года судья Южного окружного военного суда РФ Константин Простов незаконно назначил тюремный срок еще двум пленным воинам Национальной гвардии Украины.

Военнопленные получили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Оба украинских защитника входили в 12-ю бригаду спецназначения Нацгвардии, в составе которой обороняли Мариуполь с первых дней полномасштабной войны.

«Это уже второй задокументированный факт, когда Простов устраивает показательное «судилище» по надуманным обвинениям против пленных защитников Украины. За это в июне этого года фигурант получил от следователей Службы безопасности первое заочное подозрение за военные преступления. Тогда он назначил аналогичные «сроки» еще двум воинам-нацгвардейцам», — указали в СБУ.

Сейчас Простов снова нарушил нормы международного права, согласно которым потерпевшие являются комбатантами вооруженного конфликта. В случае попадания в плен такие лица приобретают статус военнопленных и не подлежат тюремному заключению за участие в боевых действиях.

На основании доказательной базы следователи Службы безопасности заочно сообщили Простову о новом подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, в частности нарушение требований статей 129 и 130 Конвенции о обращении с военнопленными от 12.08.1949).

В СБУ добавили, что поскольку фигурант находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь его к ответственности.