Режисерка Наталія Ворожбит заявила, що її доньці відмовили у проживанні в гуртожитку УКУ через прапорець ЛГБТ в соцмережах

Український католицький університет пояснив відмову великою кількістю заявок та браком місць.

Наталка Ворожбит з донькою Параскою / Facebook

Українська режисерка Наталія Ворожбит розповіла, що Український католицький університет відмовив у поселенні її доньці Парасці Курочкіній через емодзі з прапором ЛГБТ у профілі Instagram. Після цього дівчина розірвала контракт з університетом і вступила до Києво-Могилянської академії.

За словами Ворожбит, цьогоріч її донька вступила до УКУ з високими результатами та мала гарантію поселення в колегіумі, однак за два тижні до початку навчання отримала відмову.

Мати з’ясувала, що причиною стала емодзі з прапором ЛГБТ у профілі дівчини. За словами Ворожбит, представники університету підтвердили цей факт і запропонували компроміс: житло в окремій квартирі для педагогів за умови, що Параска видалить символ з Instagram і пообіцяє не «пропагувати ЛГБТ» у виші.

«Пані, яка відповідає за комунікацію, підтвердила, що прапорець став причиною відмови, вона своїми очима бачила його скрін з інстаграму. Також пані повністю розділяє позицію колегіуму в цьому питанні і вважає, цитую, що «це все одно що повісити російський прапор на своїй аватарці». Після цього озвучила пропозицію жити в квартирі для педагогів (не в гуртожитку, в якому вже на той момент не залишилось місць) за умови, що донька прибере це емодзі зі свого інстаграму і пообіцяє не пропагувати ЛГБТ в УКУ», — розповіла режисерка.

Після цього дівчина відмовилась від навчання в УКУ та подала документи до Києво-Могилянської академії.

Як відреагували в УКУ

Університет оприлюднив лист ректора до доньки режисерки Параски Курочкіної від 22 серпня. У ньому зазначили, що відбір на програму «Християнська духовність у постмодерній добі», яка передбачає проживання в колегіумі, відбувається на конкурсній основі.

УКУ пояснив відмову великою кількістю заявок та браком місць, наголосивши, що під час відбору враховували розуміння цінностей університету, мотивацію та готовність дотримуватися правил колегіуму.

«На жаль, нам довелося відмовити понад 15 заявникам. При ухваленні рішення адміністрація колегіуму керувалася такими критеріями: розуміння місії та цінностей УКУ; мотивація до участі у формаційній програмі; знання та готовність дотримуватися правил проживання у Колегіумі», — йдеться у відповіді.

Також в УКУ додали, що шкодують, що відмова щодо участі в освітньо-формаційній програмі була сприйнята заявницею як обмеження для навчання в університеті.

«Ми були раді Вашому бажанню навчатися в нас і зарахували Вас на навчання за Вашою заявою. Розуміючи складнощі з пошуком житла у Львові, ми також були готовими допомогти Вам з проживанням по сусідству з університетом. Нам шкода, що в підсумку Ви прийняли рішення залишити УКУ, але ставимося до нього з повагою і розумінням».

В той же час, в Католицькому університеті ніяк не прокоментували заяви щодо символіки ЛГБТ.

