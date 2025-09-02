Практика судів
  1. В Україні

Режисерка Наталія Ворожбит заявила, що її доньці відмовили у проживанні в гуртожитку УКУ через прапорець ЛГБТ в соцмережах

18:42, 2 вересня 2025
Український католицький університет пояснив відмову великою кількістю заявок та браком місць.
Режисерка Наталія Ворожбит заявила, що її доньці відмовили у проживанні в гуртожитку УКУ через прапорець ЛГБТ в соцмережах
Наталка Ворожбит з донькою Параскою / Facebook
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українська режисерка Наталія Ворожбит розповіла, що Український католицький університет відмовив у поселенні її доньці Парасці Курочкіній через емодзі з прапором ЛГБТ у профілі Instagram. Після цього дівчина розірвала контракт з університетом і вступила до Києво-Могилянської академії.

За словами Ворожбит, цьогоріч її донька вступила до УКУ з високими результатами та мала гарантію поселення в колегіумі, однак за два тижні до початку навчання отримала відмову.

Мати з’ясувала, що причиною стала емодзі з прапором ЛГБТ у профілі дівчини. За словами Ворожбит, представники університету підтвердили цей факт і запропонували компроміс: житло в окремій квартирі для педагогів за умови, що Параска видалить символ з Instagram і пообіцяє не «пропагувати ЛГБТ» у виші.

«Пані, яка відповідає за комунікацію, підтвердила, що прапорець став причиною відмови, вона своїми очима бачила його скрін з інстаграму. Також пані повністю розділяє позицію колегіуму в цьому питанні і вважає, цитую, що «це все одно що повісити російський прапор на своїй аватарці». Після цього озвучила пропозицію жити в квартирі для педагогів (не в гуртожитку, в якому вже на той момент не залишилось місць) за умови, що донька прибере це емодзі зі свого інстаграму і пообіцяє не пропагувати ЛГБТ в УКУ», — розповіла режисерка.

Після цього дівчина відмовилась від навчання в УКУ та подала документи до Києво-Могилянської академії.

Як відреагували в УКУ

Університет оприлюднив лист ректора до доньки режисерки Параски Курочкіної від 22 серпня. У ньому зазначили, що відбір на програму «Християнська духовність у постмодерній добі», яка передбачає проживання в колегіумі, відбувається на конкурсній основі.

УКУ пояснив відмову великою кількістю заявок та браком місць, наголосивши, що під час відбору враховували розуміння цінностей університету, мотивацію та готовність дотримуватися правил колегіуму.

«На жаль, нам довелося відмовити понад 15 заявникам. При ухваленні рішення адміністрація колегіуму керувалася такими критеріями: розуміння місії та цінностей УКУ; мотивація до участі у формаційній програмі; знання та готовність дотримуватися правил проживання у Колегіумі», — йдеться у відповіді.

Також в УКУ додали, що шкодують, що відмова щодо участі в освітньо-формаційній програмі була сприйнята заявницею як обмеження для навчання в університеті.

«Ми були раді Вашому бажанню навчатися в нас і зарахували Вас на навчання за Вашою заявою. Розуміючи складнощі з пошуком житла у Львові, ми також були готовими допомогти Вам з проживанням по сусідству з університетом. Нам шкода, що в підсумку Ви прийняли рішення залишити УКУ, але ставимося до нього з повагою і розумінням».

В той же час, в Католицькому університеті ніяк не прокоментували заяви щодо символіки ЛГБТ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

університет

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спеціалізований окружний адміністративний суд буде одним з найпотужніших судів України – Офіс Президента

В Офісі Президента повідомили, що на нові суди покладені великі надії, а українських правників закликали взяти участь у майбутньому конкурсі.

ВККС призначить членів Експертної ради для відбору суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його Апеляційної палати

Засідання заплановане на 15 вересня.

Верховна Рада розгляне постанову, яка може дозволити повернуті прямі трансляції засідань парламенту

Хоча у вступній частині проекту йдеться про те, що постанова приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада», у самому проекті немає прямої норми про зобов’язання відновити такі трансляції.

У Верховній Раді вважають, що вільний перетин кордону чоловіками 18-22 років стимулюватиме в’їзд юнаків в Україну

У Раді заявили, що тепер хлопці, які навчалися за кордоном і не могли приїхати з 2022 року в Україну, «зможуть обійняти рідних».

У КПК пропонують змінити підстави для повернення тимчасово вилученого майна

Також законодавці пропонують, щоб у кримінальному провадженні, де жодній особі не повідомлено про підозру, строк накладеного ухвалою слідчого судді арешту на гроші суб’єктів господарювання обмежувався строком у 4 місяці і продовжувався лише за певних умов.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду