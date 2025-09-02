Режиссер Наталья Ворожбит заявила, что ее дочери отказали в проживании в общежитии УКУ из-за флажка ЛГБТ в соцсетях

Украинский католический университет объяснил отказ большим количеством заявок и нехваткой мест.

Украинский режиссер Наталья Ворожбит рассказала, что Украинский католический университет отказал в поселении ее дочери Параске Курочкиной из-за эмодзи с флагом ЛГБТ в профиле Instagram. После этого девушка расторгла контракт с университетом и поступила в Киево-Могилянскую академию.

По словам Ворожбит, в этом году ее дочь поступила в УКУ с высокими результатами и имела гарантию поселения в коллегиуме, однако за две недели до начала учебы получила отказ.

Мать выяснила, что причиной стало эмодзи с флагом ЛГБТ в профиле девушки. По словам Ворожбит, представители университета подтвердили этот факт и предложили компромисс: жилье в отдельной квартире для педагогов при условии, что Параска удалит символ из Instagram и пообещает не «пропагандировать ЛГБТ» в вузе.

«Дама, которая отвечает за коммуникацию, подтвердила, что флажок стал причиной отказа, она своими глазами видела его скрин из инстаграма. Также дама полностью разделяет позицию коллегиума в этом вопросе и считает, цитирую, что «это все равно что повесить российский флаг на своей аватарке». После этого озвучила предложение жить в квартире для педагогов (не в общежитии, в котором уже на тот момент не осталось мест) при условии, что дочь уберет это эмодзи из своего инстаграма и пообещает не пропагандировать ЛГБТ в УКУ», — рассказала режиссер.

После этого девушка отказалась от учебы в УКУ и подала документы в Киево-Могилянскую академию.

Как отреагировали в УКУ

Университет обнародовал письмо ректора к дочери режиссера Параске Курочкиной от 22 августа. В нем отметили, что отбор на программу «Христианская духовность в постмодерной эпохе», которая предусматривает проживание в коллегиуме, проходит на конкурсной основе.

УКУ объяснил отказ большим количеством заявок и нехваткой мест, подчеркнув, что при отборе учитывали понимание ценностей университета, мотивацию и готовность соблюдать правила коллегиума.

«К сожалению, нам пришлось отказать более чем 15 заявителям. При принятии решения администрация коллегиума руководствовалась такими критериями: понимание миссии и ценностей УКУ; мотивация к участию в формационной программе; знание и готовность соблюдать правила проживания в Коллегиуме», — говорится в ответе.

Также в УКУ добавили, что сожалеют, что отказ в участии в образовательной программе был воспринят заявительницей как ограничение для учебы в университете.

«Мы были рады вашему желанию учиться у нас и зачислили вас на обучение по вашему заявлению. Понимая трудности с поиском жилья во Львове, мы также были готовы помочь вам с проживанием по соседству с университетом. Нам жаль, что в итоге вы приняли решение покинуть УКУ, но относимся к нему с уважением и пониманием».

В то же время в Католическом университете никак не прокомментировали заявления относительно символики ЛГБТ.

