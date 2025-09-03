Укриття у навчальних центрах для військових мають завершити у максимально короткі терміни

Олександр Сирський поставив завдання завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів нараду щодо підготовки особового складу та безпеки у навчальних центрах. Він наголосив, що в умовах чисельної переваги противника якість підготовки військовослужбовців стає одним із ключових чинників, який рятує життя та зміцнює оборону країни.

За словами Сирського, курс базової загальновійськової підготовки нині триває щонайменше 51 день за оновленою програмою, що враховує сучасні тактичні й технологічні виклики. Органи військового управління можуть за потреби збільшувати цей термін.

Головною темою наради стали заходи безпеки в умовах постійних дронових та ракетних атак. Було заслухано доповіді про будівництво захисних споруд, стан забезпечення навчальних центрів системами ППО та засобами спостереження.

« За літній період у цій сфері виконано значний обсяг робіт. Будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців, які навчаються; на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення тощо. У деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях», — повідомив Сирський.

Він подякував військовослужбовцям за роботу й поставив нові завдання: завершити облаштування підземних укриттів у максимально короткі терміни.

