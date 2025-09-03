Практика судов
  1. В Украине

Укрытия в учебных центрах для военных должны завершить в максимально короткие сроки

12:20, 3 сентября 2025
Александр Сырский поставил задачу завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки.
Укрытия в учебных центрах для военных должны завершить в максимально короткие сроки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский провел совещание по подготовке личного состава и безопасности в учебных центрах. Он подчеркнул, что в условиях численного превосходства противника качество подготовки военнослужащих становится одним из ключевых факторов, который спасает жизни и укрепляет оборону страны.

По словам Сырского, курс базовой общевойсковой подготовки сейчас длится не менее 51 дня по обновленной программе, учитывающей современные тактические и технологические вызовы. Органы военного управления могут при необходимости увеличивать этот срок.

Главной темой совещания стали меры безопасности в условиях постоянных дроновых и ракетных атак. Были заслушаны доклады о строительстве защитных сооружений, состоянии обеспечения учебных центров системами ПВО и средствами наблюдения.

«За летний период в этой сфере выполнен значительный объем работ. Строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые проходят обучение; на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения и т. д. В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях», — сообщил Сырский.

Он поблагодарил военнослужащих за работу и поставил новые задачи: завершить обустройство подземных укрытий в максимально короткие сроки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ война военнослужащие Александр Сырский укрытие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео