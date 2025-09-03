Укрытия в учебных центрах для военных должны завершить в максимально короткие сроки

Александр Сырский поставил задачу завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский провел совещание по подготовке личного состава и безопасности в учебных центрах. Он подчеркнул, что в условиях численного превосходства противника качество подготовки военнослужащих становится одним из ключевых факторов, который спасает жизни и укрепляет оборону страны.

По словам Сырского, курс базовой общевойсковой подготовки сейчас длится не менее 51 дня по обновленной программе, учитывающей современные тактические и технологические вызовы. Органы военного управления могут при необходимости увеличивать этот срок.

Главной темой совещания стали меры безопасности в условиях постоянных дроновых и ракетных атак. Были заслушаны доклады о строительстве защитных сооружений, состоянии обеспечения учебных центров системами ПВО и средствами наблюдения.

«За летний период в этой сфере выполнен значительный объем работ. Строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые проходят обучение; на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения и т. д. В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях», — сообщил Сырский.

Он поблагодарил военнослужащих за работу и поставил новые задачи: завершить обустройство подземных укрытий в максимально короткие сроки.

