У Запоріжжі чоловік оформив кредит на загиблого брата-військовослужбовця

Чоловік, використавши дані загиблого на війні брата, оформив на його ім’я кредит у 26 тисяч гривен.

У Запоріжжі викрили 43-річного чоловіка, який шахрайським способом оформив кредит на ім’я свого загиблого брата-військовослужбовця. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що фігурант зателефонував до служби підтримки одного з банків та представився своїм братом, який загинув у 2023 році. Зловмисник змінив фінансовий номер телефону, прив’язаний до рахунку покійного, на власний.

Після цього він отримав доступ до інтернет-банкінгу та оформив кредит на 26 000 гривень. Кошти перевів на підконтрольний рахунок і витратив на власні потреби.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік умисно втрутився в роботу банківської системи та використав персональні дані загиблого.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили аферисту про підозру у вчиненні злочину.

Його дії кваліфікували:

ч. 1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);

ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Найсуворіша санкція інкримінованих статей передбачає до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

