У Запоріжжі чоловік оформив кредит на загиблого брата-військовослужбовця

У Запоріжжі викрили 43-річного чоловіка, який шахрайським способом оформив кредит на ім’я свого загиблого брата-військовослужбовця. Про це повідомляє поліція регіону.
Встановлено, що фігурант зателефонував до служби підтримки одного з банків та представився своїм братом, який загинув у 2023 році. Зловмисник змінив фінансовий номер телефону, прив’язаний до рахунку покійного, на власний.
Після цього він отримав доступ до інтернет-банкінгу та оформив кредит на 26 000 гривень. Кошти перевів на підконтрольний рахунок і витратив на власні потреби.
Правоохоронці з’ясували, що чоловік умисно втрутився в роботу банківської системи та використав персональні дані загиблого.
На підставі зібраних доказів слідчі повідомили аферисту про підозру у вчиненні злочину.
Його дії кваліфікували:
Найсуворіша санкція інкримінованих статей передбачає до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
