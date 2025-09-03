В Запорожье мужчина оформил кредит на погибшего брата-военнослужащего

В Запорожье разоблачили 43-летнего мужчину, который мошенническим способом оформил кредит на имя своего погибшего брата-военнослужащего. Об этом сообщает полиция региона.
Установлено, что фигурант позвонил в службу поддержки одного из банков и представился своим братом, погибшим в 2023 году. Злоумышленник сменил финансовый номер телефона, привязанный к счёту покойного, на собственный.
После этого он получил доступ к интернет-банкингу и оформил кредит на 26 000 гривен. Средства перевёл на подконтрольный счёт и потратил на личные нужды.
Правоохранители выяснили, что мужчина умышленно вмешался в работу банковской системы и использовал персональные данные погибшего.
На основании собранных доказательств следователи сообщили аферисту о подозрении в совершении преступления.
Его действия квалифицировали:
Наиболее строгая санкция инкриминируемых статей предусматривает до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
