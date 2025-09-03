В Запорожье мужчина оформил кредит на погибшего брата-военнослужащего

Человек, использовав данные погибшего на войне брата, оформил на его имя кредит в 26 тысяч гривен.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Запорожье разоблачили 43-летнего мужчину, который мошенническим способом оформил кредит на имя своего погибшего брата-военнослужащего. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что фигурант позвонил в службу поддержки одного из банков и представился своим братом, погибшим в 2023 году. Злоумышленник сменил финансовый номер телефона, привязанный к счёту покойного, на собственный.

После этого он получил доступ к интернет-банкингу и оформил кредит на 26 000 гривен. Средства перевёл на подконтрольный счёт и потратил на личные нужды.

Правоохранители выяснили, что мужчина умышленно вмешался в работу банковской системы и использовал персональные данные погибшего.

На основании собранных доказательств следователи сообщили аферисту о подозрении в совершении преступления.

Его действия квалифицировали:

ч. 1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);

ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Наиболее строгая санкция инкриминируемых статей предусматривает до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

