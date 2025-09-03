Практика судів
Французький актор Жерар Депардьє постане перед судом за звинуваченнями у насильстві

12:19, 3 вересня 2025
Актор заперечує звинувачення у сексуальному насильстві та зґвалтуванні акторки Шарлотти Арну.
Фото: LRT
Французький суддя ухвалив рішення, згідно з яким актор Жерар Депардьє має постати перед Паризьким кримінальним судом за звинуваченнями у сексуальному насильстві та зґвалтуванні акторки Шарлотти Арну, що нібито мали місце в серпні 2018 року. Про це повідомило видання LRT.

Рішення було прийнято після того, як суд у Парижі виніс Депардьє умовний вирок терміном на півтора року у іншій справі, де його визнали винним у сексуальних домаганнях до двох жінок на знімальному майданчику в 2021 році.

76-річний актор, легенда французького кінематографа, категорично заперечує будь-які правопорушення, стверджуючи, що його стосунки з Арну були за взаємною згодою. Розслідування щодо нього триває з грудня 2020 року.

Шарлотта Арну, яка подала скаргу в 2018 році, висловила полегшення після рішення суду. «Сім років минуло, сім років жаху та пекла… Мені здається, я не можу усвідомити, наскільки це багато. Я відчуваю полегшення», – зазначила вона.

Адвокат Депардьє, до якого звернулося AFP, не надав негайного коментаря. Натомість адвокатка позивачки Карін Дюррьє Дібольт підтвердила, що суддя зобов’язав актора постати перед судом за звинуваченнями у сексуальних домаганнях і двох епізодах насильницьких дій у серпні 2018 року.

Жерар Депардьє, який знявся у понад 200 фільмах і серіалах, є однією з найвідоміших фігур Франції, чия репутація опинилася під загрозою через рух MeToo, що викриває випадки сексуального насильства. Понад десять жінок уже звинуватили актора в сексуальній експлуатації.

суд Франція

