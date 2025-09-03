Практика судов
Французский актер Жерар Депардье предстанет перед судом по обвинениям в насилии

12:19, 3 сентября 2025
Актер отрицает обвинения в сексуальном насилии и изнасиловании актрисы Шарлотты Арну.
Фото: LRT
Фото: LRT
Французский судья принял решение, согласно которому актер Жерар Депардье должен предстать перед Парижским уголовным судом по обвинениям в сексуальном насилии и изнасиловании актрисы Шарлотты Арну, которые якобы имели место в августе 2018 года. Об этом сообщило издание LRT.

Решение было принято после того, как суд в Париже вынес Депардье условный приговор сроком на полтора года по другому делу, где его признали виновным в сексуальных домогательствах к двум женщинам на съемочной площадке в 2021 году.

76-летний актер, легенда французского кинематографа, категорически отрицает любые правонарушения, утверждая, что его отношения с Арну были по обоюдному согласию. Расследование в отношении него продолжается с декабря 2020 года.

Шарлотта Арну, которая подала жалобу в 2018 году, выразила облегчение после решения суда. «Семь лет прошло, семь лет ужаса и ада... Мне кажется, я не могу осознать, насколько это много. Я чувствую облегчение», — отметила она.

Адвокат Депардье, к которому обратилось AFP, не предоставил немедленного комментария. Вместо этого адвокат истицы Карин Дюррье Дибольт подтвердила, что судья обязал актера предстать перед судом по обвинениям в сексуальных домогательствах и двух эпизодах насильственных действий в августе 2018 года.

Жерар Депардье, снявшийся в более чем 200 фильмах и сериалах, является одной из самых известных фигур Франции, чья репутация оказалась под угрозой из-за движения MeToo, разоблачающего случаи сексуального насилия. Более десяти женщин уже обвинили актера в сексуальной эксплуатации.

