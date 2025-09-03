Практика судів
  1. В Україні

У 2025 році на фінансування армії пішло 62,8% загального фонду, – Роксолана Підласа

12:38, 3 вересня 2025
Безпека та оборона залишаються головними статтями видатків держбюджету 2025 року.
У 2025 році на фінансування армії пішло 62,8% загального фонду, – Роксолана Підласа
Фото: Facebook / Roksolana Pidlasa
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна безпека та оборона залишаються найбільшою статтею видатків державного бюджету України у 2025 році, поглинаючи 62,8% загального фонду, що становить 1,6 трильйона гривень. Ці кошти повністю забезпечуються власними ресурсами, включно з доходами та внутрішніми державними запозиченнями (ОВДП). Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, підбиваючи підсумки за перші вісім місяців 2025 року.

За оперативними даними, за період із січня по серпень видатки загального фонду держбюджету склали 2,5 трильйона гривень, тоді як власні доходи досягли 1,45 трильйона гривень. Основна частина бюджетних коштів спрямовувалася на забезпечення національної безпеки та оборони, що становить 62,8% від загальних видатків.

Крім того, за перші вісім місяців 2025 року кошти з держбюджету розподілялися наступним чином:

  • 255,9 млрд грн – на соціальний захист і підтримку ветеранів, зокрема 154,7 млрд грн на трансферт Пенсійному фонду для виплати окремих видів пенсій, 43,2 млрд грн на підтримку громадян у складних життєвих обставинах, 27 млрд грн на житлові субсидії та пільги на оплату комунальних послуг тощо. Ця сума не включає видатки на публічні інвестиційні проєкти (ПІПи).
  • 233,3 млрд грн – на обслуговування державного боргу.
  • 110,2 млрд грн – на програму медичних гарантій.
  • 68,2 млрд грн – на виплату зарплат учителям шкіл (освітня субвенція).
  • 25,1 млрд грн – на підтримку бізнесу.
  • 24,7 млрд грн – на реалізацію публічних інвестиційних проєктів, зокрема 9,2 млрд грн у сфері освіти.

Коментуючи значні витрати на обслуговування державного боргу, Підласа зазначила, що в умовах, коли видатки перевищують доходи більш ніж на 1 трильйон гривень (понад $25 мільярдів), зменшення міжнародної фінансової допомоги чи внутрішніх запозичень є неможливим. Вона підкреслила, що така ситуація збережеться до припинення активних бойових дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

фінанси оборона держбюджет

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За неприбуття на виклик суду зможуть карати стягненням до 12 тисяч грн – Верховна Рада прийняла закон

Також суд зобов’яжуть порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули до суду, перед органами, що уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.

ГУР включили до суб’єктів державної авіації — Рада прийняла закон

Народні депутати проголосували в цілому законопроект Федора Веніславського.

Державній спеціальній службі транспорту доручать будівництво фортифікацій – депутати прийняли законопроект за основу

Державна спеціальна служба транспорту буде займатися капітальним будівництвом, реконструкцією споруд загальновійськового та спеціального призначення, у тому числі фортифікаційних, а також об’єктів нерухомості у сфері управління Міноборони.

Чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять бронювати на критично важливих підприємствах — Рада схвалила законопроект

Військовозобов’язаних, які порушили законодавство про мобілізацію – зокрема перебувають у «розшуку» ТЦК, дозволять тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання – Верховна Рада прийняла за основу законопроект.

Верховна Рада схвалила законопроект про оподаткування криптоактивів

Також законопроект передбачає, що регулятор ринку криптоактивів зможе отримувати доступ до приміщення емітента, оферента, особи, яка подає заявку на допуск до торгів, або постачальника послуг, а також до інформаційних систем і носіїв інформації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва