У 2025 році на фінансування армії пішло 62,8% загального фонду, – Роксолана Підласа

Національна безпека та оборона залишаються найбільшою статтею видатків державного бюджету України у 2025 році, поглинаючи 62,8% загального фонду, що становить 1,6 трильйона гривень. Ці кошти повністю забезпечуються власними ресурсами, включно з доходами та внутрішніми державними запозиченнями (ОВДП). Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, підбиваючи підсумки за перші вісім місяців 2025 року.

За оперативними даними, за період із січня по серпень видатки загального фонду держбюджету склали 2,5 трильйона гривень, тоді як власні доходи досягли 1,45 трильйона гривень. Основна частина бюджетних коштів спрямовувалася на забезпечення національної безпеки та оборони, що становить 62,8% від загальних видатків.

Крім того, за перші вісім місяців 2025 року кошти з держбюджету розподілялися наступним чином:

255,9 млрд грн – на соціальний захист і підтримку ветеранів, зокрема 154,7 млрд грн на трансферт Пенсійному фонду для виплати окремих видів пенсій, 43,2 млрд грн на підтримку громадян у складних життєвих обставинах, 27 млрд грн на житлові субсидії та пільги на оплату комунальних послуг тощо. Ця сума не включає видатки на публічні інвестиційні проєкти (ПІПи).

Коментуючи значні витрати на обслуговування державного боргу, Підласа зазначила, що в умовах, коли видатки перевищують доходи більш ніж на 1 трильйон гривень (понад $25 мільярдів), зменшення міжнародної фінансової допомоги чи внутрішніх запозичень є неможливим. Вона підкреслила, що така ситуація збережеться до припинення активних бойових дій.

