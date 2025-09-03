В 2025 году на финансирование армии ушло 62,8% общего фонда, – Роксолана Пидласа

Безопасность и оборона остаются главными статьями расходов госбюджета 2025 года.

Фото: Facebook / Roksolana Pidlasa

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная безопасность и оборона остаются крупнейшей статьей расходов государственного бюджета Украины в 2025 году, поглощая 62,8% общего фонда, что составляет 1,6 триллиона гривен. Эти средства полностью обеспечиваются собственными ресурсами, включая доходы и внутренние государственные заимствования (ОВГЗ). Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, подводя итоги за первые восемь месяцев 2025 года.

По оперативным данным, за период с января по август расходы общего фонда госбюджета составили 2,5 триллиона гривен, тогда как собственные доходы достигли 1,45 триллиона гривен. Основная часть бюджетных средств направлялась на обеспечение национальной безопасности и обороны, что составляет 62,8% от общих расходов.

Кроме того, за первые восемь месяцев 2025 года средства из госбюджета распределялись следующим образом:

255,9 млрд грн – на социальную защиту и поддержку ветеранов, в частности 154,7 млрд грн на трансферт Пенсионному фонду для выплаты отдельных видов пенсий, 43,2 млрд грн на поддержку граждан в сложных жизненных обстоятельствах, 27 млрд грн на жилищные субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг и т. д. Эта сумма не включает расходы на публичные инвестиционные проекты (ПИПы).

233,3 млрд грн – на обслуживание государственного долга.

110,2 млрд грн – на программу медицинских гарантий.

68,2 млрд грн – на выплату зарплат учителям школ (образовательная субвенция).

25,1 млрд грн – на поддержку бизнеса.

24,7 млрд грн – на реализацию публичных инвестиционных проектов, в частности 9,2 млрд грн в сфере образования.

Комментируя значительные расходы на обслуживание государственного долга, Подласа отметила, что в условиях, когда расходы превышают доходы более чем на 1 триллион гривен (более $25 миллиардов), уменьшение международной финансовой помощи или внутренних заимствований невозможно. Она подчеркнула, что такая ситуация сохранится до прекращения активных боевых действий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.