В 2025 году на финансирование армии ушло 62,8% общего фонда, – Роксолана Пидласа

Национальная безопасность и оборона остаются крупнейшей статьей расходов государственного бюджета Украины в 2025 году, поглощая 62,8% общего фонда, что составляет 1,6 триллиона гривен. Эти средства полностью обеспечиваются собственными ресурсами, включая доходы и внутренние государственные заимствования (ОВГЗ). Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, подводя итоги за первые восемь месяцев 2025 года.
По оперативным данным, за период с января по август расходы общего фонда госбюджета составили 2,5 триллиона гривен, тогда как собственные доходы достигли 1,45 триллиона гривен. Основная часть бюджетных средств направлялась на обеспечение национальной безопасности и обороны, что составляет 62,8% от общих расходов.
Кроме того, за первые восемь месяцев 2025 года средства из госбюджета распределялись следующим образом:
Комментируя значительные расходы на обслуживание государственного долга, Подласа отметила, что в условиях, когда расходы превышают доходы более чем на 1 триллион гривен (более $25 миллиардов), уменьшение международной финансовой помощи или внутренних заимствований невозможно. Она подчеркнула, что такая ситуация сохранится до прекращения активных боевых действий.
