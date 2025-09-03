Практика судів
У Києві адвокат вимагав $5500 за «позитивне» рішення суду у справі щодо будинку — поліція

14:26, 3 вересня 2025
Адвокат запропонував чоловіку допомогти «вирішити питання» про визнання за ним права власності на половину приватного будинку.
У Києві адвокат вимагав $5500 за «позитивне» рішення суду у справі щодо будинку — поліція
Ілюстративне фото з відкритих джерел
У Києві правоохоронці викрили адвоката у вимаганні 5500 доларів за позитивне судове рішення. Про це повідомляє столична поліція.

Встановлено, що столичний адвокат запропонував позивачу у цивільній справі допомогти «вирішити питання» про визнання за ним права власності на половину приватного будинку у Солом`янському районі столиці.

При цьому ділок гарантував позитивне рішення на користь клієнта, оскільки він нібито має впливові зв’язки.

Свої послуги він оцінив у 5500 доларів, серед яких 10 відсотків від обумовленої суми, 500 доларів, призначалися особисто адвокату за організаційні моменти, а решта коштів були «подякою» працівникам суду за ухвалення позитивного рішення.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — пропозиція та обіцянка здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за надання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

