В Киеве адвокат требовал $5500 за «положительное» решение суда по делу о доме — полиция

В Киеве правоохранители разоблачили адвоката во взяточничестве — он требовал 5500 долларов за положительное судебное решение. Об этом сообщает столичная полиция.

Установлено, что киевский адвокат предложил истцу по гражданскому делу помочь «решить вопрос» о признании за ним права собственности на половину частного дома в Соломенском районе столицы.

При этом делец гарантировал положительное решение в пользу клиента, так как якобы имеет влиятельные связи.

Свои услуги он оценил в 5500 долларов, из которых 10 процентов от оговоренной суммы — 500 долларов — предназначались лично адвокату за организационные моменты, а остальные средства являлись «благодарностью» сотрудникам суда за вынесение положительного решения.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — предложение и обещание повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды для себя или третьего лица.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

