Чи потрібно самозайнятим особам подавати декларацію про доходи з допомоги по тимчасовій непрацездатності — роз’яснення

Фахівці ДПС у Закарпатській області роз’яснили порядок оподаткування допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності для самозайнятих осіб.
Хто є платником податку
Відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ), платниками податку на доходи фізичних осіб є громадяни-резиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Податковим агентом може виступати юридична особа, її відокремлений підрозділ, представництво нерезидента чи самозайнята особа, які зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок і подавати звітність.
Допомога по тимчасовій непрацездатності
До оподатковуваних доходів належить і допомога по тимчасовій непрацездатності. На відміну від інших соціальних виплат (наприклад, допомоги по вагітності та пологах), такі виплати не звільнені від оподаткування та військового збору.
З 1 січня 2023 року фінансування виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю здійснюють органи Пенсійного фонду України. Вони перераховують кошти страхувальникам на спеціальні рахунки, а вже ті безпосередньо нараховують і виплачують допомогу застрахованим особам.
Роль самозайнятої особи
Самозайнята особа у цій ситуації виступає одночасно:
Обов’язки щодо звітності
У такому випадку самозайнята особа зобов’язана:
Водночас декларацію про майновий стан і доходи щодо таких виплат подавати не потрібно.
Таким чином, самозайнята особа, яка отримує допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, повинна виконати функції податкового агента – подати розрахунок і сплатити податки, але додатково звітувати через декларацію їй не потрібно.
