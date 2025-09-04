Практика судів
Чи потрібно самозайнятим особам подавати декларацію про доходи з допомоги по тимчасовій непрацездатності — роз’яснення

07:18, 4 вересня 2025
Самозайняті особи зобов’язані подавати щомісячний податковий розрахунок щодо допомоги по тимчасовій непрацездатності, але декларацію про доходи подавати не потрібно.
Чи потрібно самозайнятим особам подавати декларацію про доходи з допомоги по тимчасовій непрацездатності — роз'яснення
Фахівці ДПС у Закарпатській області роз’яснили порядок оподаткування допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності для самозайнятих осіб.

Хто є платником податку

Відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ), платниками податку на доходи фізичних осіб є громадяни-резиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Податковим агентом може виступати юридична особа, її відокремлений підрозділ, представництво нерезидента чи самозайнята особа, які зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок і подавати звітність.

Допомога по тимчасовій непрацездатності

До оподатковуваних доходів належить і допомога по тимчасовій непрацездатності. На відміну від інших соціальних виплат (наприклад, допомоги по вагітності та пологах), такі виплати не звільнені від оподаткування та військового збору.

З 1 січня 2023 року фінансування виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю здійснюють органи Пенсійного фонду України. Вони перераховують кошти страхувальникам на спеціальні рахунки, а вже ті безпосередньо нараховують і виплачують допомогу застрахованим особам.

Роль самозайнятої особи

Самозайнята особа у цій ситуації виступає одночасно:

  • страхувальником – подає заяву-розрахунок до Пенсійного фонду та відкриває окремий рахунок для зарахування коштів;
  • застрахованою особою – отримує виплату у разі тимчасової непрацездатності;
  • податковим агентом – самостійно утримує і сплачує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із отриманої допомоги.

Обов’язки щодо звітності

У такому випадку самозайнята особа зобов’язана:

  • подавати щомісяця Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку та військового збору, а також нарахованого єдиного внеску;
  • відображати допомогу у звітності за ознакою доходу «127».

Водночас декларацію про майновий стан і доходи щодо таких виплат подавати не потрібно.

Таким чином, самозайнята особа, яка отримує допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, повинна виконати функції податкового агента – подати розрахунок і сплатити податки, але додатково звітувати через декларацію їй не потрібно.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
