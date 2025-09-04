Нужно ли самозанятым лицам подавать декларацию о доходах с пособия по временной нетрудоспособности — разъяснение

Специалисты ГНС в Закарпатской области разъяснили порядок налогообложения пособия в связи с временной утратой трудоспособности для самозанятых лиц.
Кто является плательщиком налога
Согласно Налоговому кодексу Украины (НКУ), плательщиками налога на доходы физических лиц являются граждане-резиденты, получающие доходы в Украине, а также налоговые агенты. Налоговым агентом может выступать юридическое лицо, его обособленное подразделение, представительство нерезидента или самозанятое лицо, которые обязаны начислять, удерживать и уплачивать налог, а также подавать отчетность.
Пособие по временной нетрудоспособности
К облагаемым доходам относится и пособие по временной нетрудоспособности. В отличие от других социальных выплат (например, пособия по беременности и родам), такие выплаты не освобождаются от налогообложения и военного сбора.
С 1 января 2023 года финансирование выплат в связи с временной нетрудоспособностью осуществляют органы Пенсионного фонда Украины. Они перечисляют средства страхователям на специальные счета, а уже те непосредственно начисляют и выплачивают пособие застрахованным лицам.
Роль самозанятого лица
Самозанятое лицо в этой ситуации выступает одновременно:
Обязанности по отчетности
В таком случае самозанятое лицо обязано:
В то же время декларацию об имущественном состоянии и доходах по таким выплатам подавать не требуется.
Таким образом, самозанятое лицо, которое получает пособие в связи с временной нетрудоспособностью, должно выполнять функции налогового агента – подать расчет и уплатить налоги, но дополнительно отчитываться через декларацию ему не нужно.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.