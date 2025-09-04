Нужно ли самозанятым лицам подавать декларацию о доходах с пособия по временной нетрудоспособности — разъяснение

Самозанятые лица обязаны подавать ежемесячный налоговый расчет по пособию по временной нетрудоспособности, но декларацию о доходах подавать не нужно.

Специалисты ГНС в Закарпатской области разъяснили порядок налогообложения пособия в связи с временной утратой трудоспособности для самозанятых лиц.

Кто является плательщиком налога

Согласно Налоговому кодексу Украины (НКУ), плательщиками налога на доходы физических лиц являются граждане-резиденты, получающие доходы в Украине, а также налоговые агенты. Налоговым агентом может выступать юридическое лицо, его обособленное подразделение, представительство нерезидента или самозанятое лицо, которые обязаны начислять, удерживать и уплачивать налог, а также подавать отчетность.

Пособие по временной нетрудоспособности

К облагаемым доходам относится и пособие по временной нетрудоспособности. В отличие от других социальных выплат (например, пособия по беременности и родам), такие выплаты не освобождаются от налогообложения и военного сбора.

С 1 января 2023 года финансирование выплат в связи с временной нетрудоспособностью осуществляют органы Пенсионного фонда Украины. Они перечисляют средства страхователям на специальные счета, а уже те непосредственно начисляют и выплачивают пособие застрахованным лицам.

Роль самозанятого лица

Самозанятое лицо в этой ситуации выступает одновременно:

страхователем – подает заявление-расчет в Пенсионный фонд и открывает отдельный счет для зачисления средств;

застрахованным лицом – получает выплату в случае временной нетрудоспособности;

налоговым агентом – самостоятельно удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц и военный сбор с полученного пособия.

Обязанности по отчетности

В таком случае самозанятое лицо обязано:

ежемесячно подавать Налоговый расчет сумм дохода, начисленного в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога и военного сбора, а также начисленного единого взноса;

отражать пособие в отчетности по признаку дохода «127».

В то же время декларацию об имущественном состоянии и доходах по таким выплатам подавать не требуется.

Таким образом, самозанятое лицо, которое получает пособие в связи с временной нетрудоспособностью, должно выполнять функции налогового агента – подать расчет и уплатить налоги, но дополнительно отчитываться через декларацию ему не нужно.

