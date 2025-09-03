У Харкові чоловік з газовим балончиком та розкладною палицею напав на працівника ТЦК

Внаслідок нападу співробітник ТЦК отримав легкі тілесні ушкодження.

Фото: myvin.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Салтівському районі Харкова місцевий мешканець напав на військовослужбовця ТЦК із застосуванням газового балончика та розкладної палиці. Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Зазначається, що внаслідок нападу співробітник РТЦК отримав легкі тілесні ушкодження.

Слідством встановлено, що група військовослужбовців здійснювала заходи з оповіщення населення.

«Під час перевірки військово-облікових документів один із громадян почав тікати. У цей момент на зустріч військовим вибіг інший чоловік, який розпилив газовий балончик, після чого, вживаючи нецензурну лексику, дістав розкладну палицю та вдарив військовослужбовця по голові», - заявили у поліції.

Поліцейські затримали нападника. Йому повідомлено про підозру. Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.