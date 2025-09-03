Практика судів
  1. В Україні

У Харкові чоловік з газовим балончиком та розкладною палицею напав на працівника ТЦК

18:54, 3 вересня 2025
Внаслідок нападу співробітник ТЦК отримав легкі тілесні ушкодження.
Фото: myvin.com.ua
У Салтівському районі Харкова місцевий мешканець напав на військовослужбовця ТЦК із застосуванням газового балончика та розкладної палиці. Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Зазначається, що внаслідок нападу співробітник РТЦК отримав легкі тілесні ушкодження.

Слідством встановлено, що група військовослужбовців здійснювала заходи з оповіщення населення.

«Під час перевірки військово-облікових документів один із громадян почав тікати. У цей момент на зустріч військовим вибіг інший чоловік, який розпилив газовий балончик, після чого, вживаючи нецензурну лексику, дістав розкладну палицю та вдарив військовослужбовця по голові», - заявили у поліції.

Поліцейські затримали нападника. Йому повідомлено про підозру. Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Національна поліція ТЦК мобілізація

Громадяни самі будуть декларувати доходи з операцій з криптовалютою та сплачувати податки – Гетманцев

Як зазначив Данило Гетманцев, ринок криптоактивів в Україні не може далі жити «за правилами Дикого Заходу».

Рада розгляне законопроект про кримінальне покарання цивільних осіб за публікації, що ображають військових

Цивільні особи за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовців чи їх родичів, зможуть отримати судимість – законопроект вже викликав обговорення того, чи будуть нести відповідальність громадяни, які фіксують порушення з боку ТЦК.

Конвенцію про захист професії адвоката відправили на затвердження до МЗС

Мінʼюст направив текст перекладу Конвенції про захист професії адвоката для опрацювання та затвердження до МЗС, а також висловив підтримку МЗС щодо підписання й ратифікації Конвенції.

Методологія оцінювання кандидатів на посади суддів під час конкурсів за участю міжнародних експертів має стати універсальною – Офіс Президента

Для оцінювання кандидатів на відповідність посадам на державній службі та в судовій владі хочуть розробити єдині правила.

Верховна Рада прийняла законопроект про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

