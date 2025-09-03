В Харькове мужчина с газовым баллончиком и раскладной палкой напал на сотрудника ТЦК

В результате нападения сотрудник ТЦК получил легкие телесные повреждения.

Фото: myvin.com.ua

В Салтовском районе Харькова местный житель напал на военнослужащего ТЦК с применением газового баллончика и раскладной палки. Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что в результате нападения сотрудник РТЦК получил легкие телесные повреждения.

Следствием установлено, что группа военнослужащих проводила мероприятия по оповещению населения.

«Во время проверки военно-учетных документов один из граждан начал убегать. В этот момент навстречу военным выбежал другой мужчина, который распылил газовый баллончик, после чего, используя нецензурную лексику, достал раскладную палку и ударил военнослужащего по голове», — заявили в полиции.

Полицейские задержали нападавшего. Ему сообщено о подозрении. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

