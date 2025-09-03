В Харькове мужчина с газовым баллончиком и раскладной палкой напал на сотрудника ТЦК

В Салтовском районе Харькова местный житель напал на военнослужащего ТЦК с применением газового баллончика и раскладной палки. Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Отмечается, что в результате нападения сотрудник РТЦК получил легкие телесные повреждения.
Следствием установлено, что группа военнослужащих проводила мероприятия по оповещению населения.
«Во время проверки военно-учетных документов один из граждан начал убегать. В этот момент навстречу военным выбежал другой мужчина, который распылил газовый баллончик, после чего, используя нецензурную лексику, достал раскладную палку и ударил военнослужащего по голове», — заявили в полиции.
Полицейские задержали нападавшего. Ему сообщено о подозрении. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
