Журналісти державних і комунальних медіа отримуватимуть надбавку за вислугу років

Кабмін змінив умови оплати праці журналістів державних і комунальних медіа.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови уряду від 28.12.2016 № 1038 «Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних субʼєктів у сфері медіа».

Передбачено, що посадові оклади журналістів державних і комунальних суб’єктів у сфері медіа, посади яких прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного державного органу, який провів класифікацію посад державної служби, встановлюються на рівні посадових окладів на посадах державної служби сім’ї «Комунікація та інформаційне забезпечення» (13) з урахуванням рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів.

Для журналістів державних і комунальних суб’єктів у сфері медіа, посади яких прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного державного органу, який провів класифікацію посад державної служби, щомісячна надбавка за вислугу років встановлюється на рівні 2 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік стажу роботи, визначеного згідно з Порядком обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років журналістам державних і комунальних суб’єктів у сфері медіа, але не більш як 30 відсотків посадового окладу.

