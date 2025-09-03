Журналисты государственных и коммунальных медиа будут получать надбавку за выслугу лет

Кабмин изменил условия оплаты труда журналистов государственных и коммунальных медиа.

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление правительства от 28.12.2016 № 1038 «Об условиях оплаты труда журналистов государственных и коммунальных субъектов в сфере медиа».

Предусмотрено, что должностные оклады журналистов государственных и коммунальных субъектов в сфере медиа, должности которых приравниваются к должностям руководящих работников, специалистов секретариата (аппарата) соответствующего государственного органа, который провел классификацию должностей государственной службы, устанавливаются на уровне должностных окладов по должностям государственной службы семьи «Коммуникация и информационное обеспечение» (13) с учетом уровней должностей, юрисдикции и типов государственных органов.

Для журналистов государственных и коммунальных субъектов в сфере медиа, должности которых приравниваются к должностям руководящих работников, специалистов секретариата (аппарата) соответствующего государственного органа, который провел классификацию должностей государственной службы, вводится ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере 2 процентов должностного оклада за каждый календарный год стажа работы, определенного согласно Порядку исчисления стажа работы для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет журналистам государственных и коммунальных субъектов в сфере медиа, но не более 30 процентов должностного оклада.

