Денис Шмигаль запропонував Новій Зеландії спільне виробництво морських дронів

14:28, 4 вересня 2025
Україна та Нова Зеландія обговорили співпрацю в оборонній сфері та гуманітарні проекти.
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів у Києві зустріч із міністром оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз та головнокомандувачем Збройних сил країни, маршалом авіації Тоні Девісом.

Сторони обговорили пріоритети співпраці в оборонній сфері, зокрема перспективи двосторонньої безпекової угоди, участь у «коаліції охочих» та гуманітарні проекти. Український міністр також запропонував розглянути можливості спільного виробництва морських дронів.

«Запропонував Новій Зеландії взяти участь у фінансуванні програм реабілітації звільнених з полону українських військових та цивільних. Ми також високо цінуємо участь новозеландських інструкторів у програмі підготовки українських військових Interflex», — наголосив Шмигаль.

Під час переговорів він подякував Новій Зеландії за допомогу у протидії «тіньовому флоту» Росії та закликав партнерів до подальшого посилення санкційного тиску, зокрема у питанні конфіскації заморожених російських активів.

Начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов поінформував делегацію про ситуацію на фронті та ключові потреби української армії.

Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — депутати підтримали законопроект

Верховна Рада підтримала законопроект, яким депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Верховна Рада підтримала законопроект про повернення військових з СЗЧ до служби без кримінальної відповідальності

Документ передбачає нові умови звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби, але повернулися до 30 серпня.

Перебіг зупинених на час воєнного стану строків позовної давності у Цивільному кодексі відновлено – набув чинності закон

4 вересня набули сили зміни до Цивільного кодексу, якими скасовано зупинку перебігу позовної давності, що була введена на час воєнного стану.

Перевірки грального бізнесу досі не поновлені, а тендер на створення системи онлайн-моніторингу оголошено лише 2 вересня — Данило Гетманцев

Планові та позапланові перевірки грального бізнесу зупинені, а система онлайн-моніторингу досі не створена — у Раді розкритикували Мінцифри та ПлейСіті.

Верховна Рада прийняла постанову про повернення прямих трансляцій засідань парламенту

У постанові йдеться про те, що вона приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада».

