Денис Шмигаль запропонував Новій Зеландії спільне виробництво морських дронів

Україна та Нова Зеландія обговорили співпрацю в оборонній сфері та гуманітарні проекти.

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів у Києві зустріч із міністром оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз та головнокомандувачем Збройних сил країни, маршалом авіації Тоні Девісом.

Сторони обговорили пріоритети співпраці в оборонній сфері, зокрема перспективи двосторонньої безпекової угоди, участь у «коаліції охочих» та гуманітарні проекти. Український міністр також запропонував розглянути можливості спільного виробництва морських дронів.

«Запропонував Новій Зеландії взяти участь у фінансуванні програм реабілітації звільнених з полону українських військових та цивільних. Ми також високо цінуємо участь новозеландських інструкторів у програмі підготовки українських військових Interflex», — наголосив Шмигаль.

Під час переговорів він подякував Новій Зеландії за допомогу у протидії «тіньовому флоту» Росії та закликав партнерів до подальшого посилення санкційного тиску, зокрема у питанні конфіскації заморожених російських активів.

Начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов поінформував делегацію про ситуацію на фронті та ключові потреби української армії.

