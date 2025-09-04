Практика судов
Денис Шмыгаль предложил Новой Зеландии совместное производство морских дронов

14:28, 4 сентября 2025
Украина и Новая Зеландия обсудили сотрудничество в оборонной сфере и гуманитарные проекты
Денис Шмыгаль предложил Новой Зеландии совместное производство морских дронов
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел в Киеве встречу с министром обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз и главнокомандующим Вооруженных сил страны, маршалом авиации Тони Дэвисом.

Стороны обсудили приоритеты сотрудничества в оборонной сфере, в частности перспективы двустороннего соглашения по безопасности, участие в «коалиции желающих» и гуманитарные проекты. Украинский министр также предложил рассмотреть возможности совместного производства морских дронов.

«Предложил Новой Зеландии принять участие в финансировании программ реабилитации освобожденных из плена украинских военных и гражданских. Мы также высоко ценим участие новозеландских инструкторов в программе подготовки украинских военных Interflex», — подчеркнул Шмыгаль.

Во время переговоров он поблагодарил Новую Зеландию за помощь в противодействии «теневому флоту» России и призвал партнеров к дальнейшему усилению санкционного давления, в частности в вопросе конфискации замороженных российских активов.

Начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов проинформировал делегацию о ситуации на фронте и ключевых потребностях украинской армии.

