ВККС розгляне питання про відрядження суддів до трьох судів

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до ВККС свої документи.

Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області – 1 судді;

до Деснянського районного суду міста Чернігова – 2 суддів;

до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області – 3 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 24 вересня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форм, до якої додати свої документи.

