ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в три суда

Высшая квалификационная комиссия судей назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия:
• в Верхнеднепровский районный суд Днепропетровской области – 1 судьи;
• в Деснянский районный суд города Чернигова – 2 судей;
• в Павлоградский городcкой районный суд Днепропетровской области – 3 судей.
Рассмотрение вопроса состоится 24 сентября в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
Судья, выразивший намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в установленной форме, к которому приложить свои документы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.