ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в три суда

19:40, 4 сентября 2025
Судья, выразивший намерение быть командированным в другой суд, должен подать в ВККС свои документы.
Высшая квалификационная комиссия судей назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия:

• в Верхнеднепровский районный суд Днепропетровской области – 1 судьи;
• в Деснянский районный суд города Чернигова – 2 судей;
• в Павлоградский городcкой районный суд Днепропетровской области – 3 судей.

Рассмотрение вопроса состоится 24 сентября в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, выразивший намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в установленной форме, к которому приложить свои документы.

Лента новостей

Блоги
Публикации
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
