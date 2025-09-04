ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в три суда

Судья, выразивший намерение быть командированным в другой суд, должен подать в ВККС свои документы.

Высшая квалификационная комиссия судей назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия:

• в Верхнеднепровский районный суд Днепропетровской области – 1 судьи;

• в Деснянский районный суд города Чернигова – 2 судей;

• в Павлоградский городcкой районный суд Днепропетровской области – 3 судей.

Рассмотрение вопроса состоится 24 сентября в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, выразивший намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в установленной форме, к которому приложить свои документы.

