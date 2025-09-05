Практика судів
На Закарпатті 15-річний хлопець з ножем готував напад у школі та вів стрім — поліція попередила трагедію

11:36, 5 вересня 2025
За попередніми даними, хлопець планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі.
На Закарпатті 15-річний хлопець з ножем готував напад у школі та вів стрім — поліція попередила трагедію
Фото: Ігор Клименко
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці попередили можливу трагедію у школі на Закарпатті.

15-річного підлітка затримали в момент, коли він намагався зайти до навчального закладу з ножем у рюкзаку. У цей час хлопець уже вів пряму трансляцію на одній зі стрімінгових платформ.

За словами міністра, оперативну інформацію про підготовку злочину вдалося отримати завдяки співпраці з правоохоронними органами Великої Британії. Підліток публікував у соцмережах повідомлення про свої наміри.

Поліція діяла комплексно: кіберфахівці аналізували дані, кримінальна поліція проводила оперативні заходи, а біля школи посилили охорону.

«У результаті напад попереджено, діти та педагоги в безпеці», — наголосив Клименко.

Наразі тривають слідчі дії. За попередніми даними, хлопець планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі.

напад Закарпаття школа

