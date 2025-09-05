На Закарпатье 15-летний парень с ножом готовил нападение в школе и вел стрим — полиция предупредила трагедию

По предварительным данным, парень планировал напасть на учеников и транслировать это в соцсети.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что правоохранители предотвратили возможную трагедию в школе на Закарпатье.

15-летнего подростка задержали в момент, когда он пытался зайти в учебное заведение с ножом в рюкзаке. В это время парень уже вёл прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ.

По словам министра, оперативную информацию о подготовке преступления удалось получить благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Великобритании. Подросток публиковал в соцсетях сообщения о своих намерениях.

Полиция действовала комплексно: киберспециалисты анализировали данные, уголовная полиция проводила оперативные мероприятия, а возле школы усилили охрану.

«В результате нападение предотвращено, дети и педагоги в безопасности», — подчеркнул Клименко.

В настоящее время продолжаются следственные действия. По предварительным данным, парень планировал напасть на учеников и транслировать это в соцсети.